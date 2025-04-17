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Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Трьох дівчат вилучили із сім’ї та помістили до дитячого притулку у зв’язку з невиконанням батьками обов’язків щодо виховання дітей. У результаті роботи з психологом встановлено, що батько вчиняв стосовно них сексуальне насильство.

Свою вину в суді зловмисник визнав повністю. Його засудили до 15 років тюрми.

Нагадаємо, на Буковині засудили чоловіка, який роками ґвалтував неповнолітню доньку. Дівчина народила від нього дитину.