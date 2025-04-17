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Українська співачка Солоха розкритикувала гурт Ziferblat. Вона заявила, що не вірить, що більшість глядачів дійсно проголосували за їхню пісню у Нацвідборі

Про це співачка сказала в інтерв'ю Guildhall, передає RegioNews.

Солоха, яка цьогоріч пробувала свої сили на Нацвідборі на Євробачення, обурилась перемогою гурту Ziferblat. Вона заявила, що вони могли перемогти нечесним шляхом. Також їй не подобається назва гурту через літеру Z, яка, за її словами, асоціюється з РФ.

"Я хочу поставити під сумнів легітимність цього конкурсу. Чи дійсно українці проголосували за цей гурт? Я в це не вірю. Я вважаю, що це дивний вибір та він не є чесним. Тому що перевірити ми це не можемо. От як це перевірити? Ніяк! Тому, мабуть, це комусь потрібно. Мабуть, якась людина за ними стоїть, з політиків хтось. Хтось це фінансує", - заявила Солоха.

Переможці минулорічного Євробачення Nemo не розділяють думку Солохи: артисти оцінили пісню України на Євробачення 2025.

Нагадаємо, що гурт Ziferblat представлятиме Україну з піснею "Bird of Pray". Перший півфінал конкурсу відбудеться вже 13 травня, де гурт виступатиме під 5 номером.