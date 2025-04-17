У Чернівцях з колодязя дістали тіло чоловіка
У Чернівцях 15 квітня в каналізаційному колодязі в спальному районі знайшли тіло чоловіка. Правоохоронці викликали на допомогу рятувальників
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Надзвичайники за допомогою драбини спустилися в колодязь та дістали тіло без ознак життя.
Тіло чоловіка передали правоохоронцям для подальшого встановлення обставин смерті.
Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва рятувальники витягли з озера тіло жінки.
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