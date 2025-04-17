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Російська влада вчергове продемонструвала свою нетолерантність. На цей раз вони заборонили благодійний фонд британського співака, бо це суперечить їхньому "захисту духовно-моральних цінностей"

Про це повідомляється в російських ЗМІ, передає RegioNews.

Російський Мін'юст вніс до реєстру небажаних організацій фонди співака Елтона Джона. Причиною назвали "пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків".

У російському відомстві заявили, що фонди британського співака нібито більше зосереджуються на "пропаганді західних моделей сім'ї", і ставляться негативно для країн, які "захищають духовно-моральні цінності" (так росіяни називають гомофобію).

Довідка. Британський Співак у 1992 році започаткував СНІД Фонд Елтона Джона. Це одна з найбільших в світі некомерційних організацій, які займаються підтримкою програм з попередження ВІЛ/СНІД. Серед меценатів фонду, зокрема, Девід та Вікторія Бекхеми, Енні Леннокс, Джордж Майкл, Стінг та інші світові зірки.