14:02  22 листопада
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
10:47  22 листопада
Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область ударними дронами
07:56  22 листопада
У Тернополі зростає кількість жертв після ракетного удару
UA | RU
UA | RU
22 листопада 2025, 11:22

Українські прикордонники знищили рідкісну машину окупантів на Донеччині

22 листопада 2025, 11:22
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Донеччині підрозділ ДПСУ «Фенікс» уразив унікальну ціль – ППРУ-1 «Овод»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Пілот FPV-дрона прикордонного підрозділу "Фенікс" на псевдо "Вояж" виявив незвичну ціль під час патрулювання території – рухомий пункт розвідки та управління підрозділів ППО "Овод". Завдяки йому ворог міг завдавати ударів навіть по нашій авіації.

Боєць ДПСУ взяв курс на ціль і уразив її.

ППРУ-1 "Овод-М-СВ" – це радянський і російський рухомий пункт розвідки та управління підрозділів ППО тактичної ланки. Призначений для управління вогнем комплексів армійської ППО типів ЗУ-23-4 "Шилка", "Тунгуска" та "Стрела-10".

Раніше українські прикордонники показала кадри бою на Донеччині, в якому ліквідували 13 окупантів. У знищених окупантів було виявлено російські та білоруські паспорти.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Донецька область ДПСУ війна відео
Втрати РФ станом на 22 листопада 2025: Генштаб оновив дані
22 листопада 2025, 08:11
Росія наступає на Покровськ: ворог закріплюється в центрі міста – DeepState
21 листопада 2025, 20:35
Росіяни просунулися у Донецькій та Запорізькій областях – DeepState
21 листопада 2025, 12:15
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Стало відомо, скільки українців подали заявку на "Зимову підтримку"
22 листопада 2025, 15:11
Росіяни окупували ще 4 населені пункти на Донеччині
22 листопада 2025, 14:41
Україна оголосила у розшук Міндіча і Цукермана
22 листопада 2025, 14:16
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
22 листопада 2025, 14:02
Єрмак очолить українську делегацію для переговорів із США та РФ
22 листопада 2025, 13:25
У ДБР оприлюднили перші результати розслідування у справі "Мідас"
22 листопада 2025, 13:12
"Нафтогаз" підписав важливу угоду про постачання газу із США
22 листопада 2025, 12:28
У Білорусі помилували десятки громадян України: подробиці
22 листопада 2025, 11:59
У США сумніваються у перемозі України у війні з Росією
22 листопада 2025, 10:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Всі блоги »