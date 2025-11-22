Українські прикордонники знищили рідкісну машину окупантів на Донеччині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Пілот FPV-дрона прикордонного підрозділу "Фенікс" на псевдо "Вояж" виявив незвичну ціль під час патрулювання території – рухомий пункт розвідки та управління підрозділів ППО "Овод". Завдяки йому ворог міг завдавати ударів навіть по нашій авіації.

Боєць ДПСУ взяв курс на ціль і уразив її.

ППРУ-1 "Овод-М-СВ" – це радянський і російський рухомий пункт розвідки та управління підрозділів ППО тактичної ланки. Призначений для управління вогнем комплексів армійської ППО типів ЗУ-23-4 "Шилка", "Тунгуска" та "Стрела-10".

