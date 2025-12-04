Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 4 грудня ворог атакував Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М", а також 138-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 85 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 114 ворожих безпілотників, які атакували північ, південь і схід України.

Зафіксовано влучання балістичних ракет та 24 ударних БпЛА на 14 локаціях.

Нагадаємо, в ніч на 4 грудня Одеса знову зазнала інтенсивної атаки ворожих безпілотників. Є пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури, постраждали шестеро людей.