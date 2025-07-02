скриншот с видео

Дроны украинского производства UJ-26 (более известные как "Бобер") продолжают уничтожать военные цели россиян во временно оккупированном Крыму

Эксклюзивные кадры боевой работы UJ-26 показало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

Разведчики отмечают, что ударные украинские "Бобры" "грызут" дорогостоящие системы ПВО оккупантов, как барбарис.

"На видео ― успешное поражение ЗРПК "панцирь-С1" вместе с обслугой, РЛС "ниобий-СВ", береговую РЛС "печора-3", РЛС "противник-ГЭ", а также российского истребителя Су-30 на аэродроме в Саках", ― говорится в сообщении.