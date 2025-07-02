Разведчики показали, как "Бобры" грызут российские системы ПВО в Крыму
Дроны украинского производства UJ-26 (более известные как "Бобер") продолжают уничтожать военные цели россиян во временно оккупированном Крыму
Эксклюзивные кадры боевой работы UJ-26 показало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
Разведчики отмечают, что ударные украинские "Бобры" "грызут" дорогостоящие системы ПВО оккупантов, как барбарис.
"На видео ― успешное поражение ЗРПК "панцирь-С1" вместе с обслугой, РЛС "ниобий-СВ", береговую РЛС "печора-3", РЛС "противник-ГЭ", а также российского истребителя Су-30 на аэродроме в Саках", ― говорится в сообщении.
Напомним, недавно спецподразделение ГУР МО Украины "Prymarу" показало, как уничтожило российские системы ПВО в Крыму.
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