СБУ уничтожила вражескую технику в Крыму
В ночь на 28 июня дроны украинской спецслужбы атаковали военный аэродром «Кировское» во временно оккупированном Крыму
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.
"Было нанесено огневое поражение по местам дислокации авиационного компонента, средствам противовоздушной обороны, складам хранения боеприпасов, а также разведывательным и ударным БПЛА врагу", - говорится в сообщении.
Известно, что в результате операции были уничтожены вертолеты Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также самоходный зенитно-ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
В течение ночи на вражеском аэродроме происходила повторная детонация.
Напомним, СБУ совместно их ВСУ уничтожили два российских самолета СУ-34 на территории РФ.
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