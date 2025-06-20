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20 июня 2025, 08:00

РФ вывела в Черное море носитель крылатых ракет "Калибр"

20 июня 2025, 08:00
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иллюстративное фото: росСМИ
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По состоянию на утро 20 июня российская армия держит в акватории Черного моря один корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до шести ракет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Также известно, что по состоянию на 06:00:

  • в Азовском море корабли РФ отсутствуют;
  • в Средиземном море украинские военные фиксируют два вражеских корабля.

Напомним, ранее Силы обороны сбили два российских Су-30 в Черном море. Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал детали спецоперации.

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РФ война корабли Крым оккупанты ВМС Украины ракетоносители ракетная угроза Калибр Черное море
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