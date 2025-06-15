В Черном море находится один носитель "Калибров", — ВМС

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Сегодня утром российская армия вывела в акваторию Черного моря вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". На борту ракет нет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Также известно, что по состоянию на 06:00:

в Азовском море корабли РФ отсутствуют;

в Средиземном море украинские военные фиксируют три вражеских корабля, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до восьми ракет.

Напомним, недавно Силы обороны Украины нанесли поражение по аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области РФ. Под удар попали два самолета МиГ-31 и Су-30/34.