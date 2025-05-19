Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 19 травня
Вчора, 18 травня, Сили оборони України знищили 1 040 російських загарбників, танк, п'ять бойових броньованих машин, 29 артсистем, 118 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 88 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 974 тисячі солдат.
Нагадаємо, за минулий тиждень Сили оборони України знищили близько 7 840 російських окупантів.
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