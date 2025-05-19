Дроны СБУ уничтожили российскую РЛС и оборудование на газодобывающих платформах в Черном море

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Спецназначители СБУ с помощью надводных и воздушных дронов уничтожили российскую РЛС "Нева", а также склады на газодобывающих платформах в Черном море

Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

На днях контрразведка СБУ провела комбинированную спецоперацию с использованием морских и воздушных дронов. Ее целью стало российское радиолокационное оборудование, размещенное на украинских газодобывающих платформах. Отмечается, что два типа беспилотников показали эффективность парной работы.

"Сначала одну из вышек поразил беспилотник из воздуха, а затем по ней отработал морской дрон. В результате атаки уничтожена РЛС "Нева", которую противник использовал для мониторинга воздушной и надводной обстановки, а также складские помещения и жилищный блок на вышке", - сообщили в СБУ.

Напомним, в начале мая украинские морские дроны сбили два российских истребителя Су-30 в Черном море.