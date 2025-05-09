Росія вивела в Чорне море групу носіїв "Калібрів"
Станом на ранок 9 травня російські війська тримають в акваторії Чорного моря чотири ворожі кораблі, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до 14 ракет
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Також відомо, що станом на 06:00:
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в Азовському морі кораблі РФ відсутні;
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у Середземному морі українські військові фіксують три кораблі РФ, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до восьми ракет.
Нагадаємо, нещодавно Сили оборони збили два російських Су-30 у Чорному морі. Очільник ГУР Кирило Буданов розповів деталі операції.
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