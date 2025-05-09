Россия вывела в Черное море группу носителей "Калибров"
По состоянию на утро 9 мая российские войска держат в акватории Черного моря четыре вражеских корабля, три из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп - до 14 ракет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
Также известно, что по состоянию на 06:00:
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в Азовском море корабли РФ отсутствуют;
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в Средиземном море украинские военные фиксируют три корабля РФ, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до восьми ракет.
Напомним, недавно Силы обороны сбили два российских Су-30 в Черном море.
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