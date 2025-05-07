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07 травня 2025, 08:20

У ВМС повідомили, чи є загроза ударів крилатими ракетами "Калібр"

07 травня 2025, 08:20
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ілюстративне фото: росЗМІ
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Наразі у Чорному та Азовському морях не зафіксовані російські кораблі, що здатні нести крилаті ракети "Калібр"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України.

Станом на 06:00 відомо, що:

  • у Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

  • у Середземному морі перебувають три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 13 суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – шість суден, з них три рухались із протоки Босфор.

Нагадаємо, ЗСУ показали, як вночі збивали російські "шахеди" на Одещині.

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РФ війна кораблі Крим Азовське море окупанти ВМС України Чорне море
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