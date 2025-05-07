У ВМС повідомили, чи є загроза ударів крилатими ракетами "Калібр"
Наразі у Чорному та Азовському морях не зафіксовані російські кораблі, що здатні нести крилаті ракети "Калібр"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України.
Станом на 06:00 відомо, що:
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у Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
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в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
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у Середземному морі перебувають три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 13 суден, з них сім продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – шість суден, з них три рухались із протоки Босфор.
Нагадаємо, ЗСУ показали, як вночі збивали російські "шахеди" на Одещині.
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