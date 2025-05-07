фото: ДПСУ

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що завдяки оперативній роботі екіпажу БпЛА 426-го окремого батальйону безпілотних систем вдалося виявити ворожий транспорт, на якому переміщувалися окупанти.

"Після підтвердження цілі прикордонники застосували ударний FPV-дрон, який влучно вразив автомобіль противника. Крім того, було знищено ще один ворожий об'єкт — мотоцикл, який ворог припаркував не в тому місці та не в той час", — йдеться у повідомленні.