Сили оборони спалили техніку росіян на Півдні: відео
Аеророзвідка ДПСУ продовжує ефективно нищити транспорт російських окупаційних військ на південному напрямку
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Зазначається, що завдяки оперативній роботі екіпажу БпЛА 426-го окремого батальйону безпілотних систем вдалося виявити ворожий транспорт, на якому переміщувалися окупанти.
"Після підтвердження цілі прикордонники застосували ударний FPV-дрон, який влучно вразив автомобіль противника. Крім того, було знищено ще один ворожий об'єкт — мотоцикл, який ворог припаркував не в тому місці та не в той час", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Вовчанському напрямку бригада "Форпост" відбила чергову спробу російських окупантів прорватися до позицій Сил оборони. Під час штурму загарбники використали мотоцикли для швидкої атаки.
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