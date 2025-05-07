В ВМС сообщили, есть ли угроза ударов крылатыми ракетами "Калибр"
В Черном и Азовском морях не зафиксированы российские корабли, способные нести крылатые ракеты "Калибр"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.
По состоянию на 06:00 известно, что:
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в Черном море вражеские корабли отсутствуют;
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в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
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в Средиземном море находятся три вражеских корабля, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до восьми ракет.
За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – 13 судов, из них семь продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовскому морю – шесть судов, из них три двигались из пролива Босфор.
Напомним, ВСУ показали, как ночью сбивали российские "шахеды" в Одесской области.
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