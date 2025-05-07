Працює ГУР: розвідники показали, як нищать окупантів на фронті
Бійці підрозділів активних дій ГУР МО України продовжують нищити росіян на різних напрямках фронту. Захисники "ріжуть" логістику окупантів, "розбирають" ворожі укриття, ганяють загарбників кущами і знищують
Відео знищення російських загарбників оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
"Упродовж минулого тижня внаслідок успішних дій воїнів ГУР російська окупаційна армія втратила 114 загарбників: "двохсотими" ― 22, "трьохсотими" ― 92. Кількість уражених та зруйнованих інженерно-фортифікаційних споруд російських окупантів ― понад дві сотні", ― йдеться в повідомленні.
Також серед знищеного та пошкодженого ворожі техніка й озброєння:
- автомобільний транспорт ― 36 шт;
- бойові броньовані машини ― 2 шт;
- міномети ― 6 шт;
- артилерійські системи ― 26 шт;
- БпЛА (розвідувальні та ударні) ― 11 шт;
- антени зв’язку БпЛА ― 5 шт;
- системи зв’язку ― 12 шт;
- засоби ППО ― 1 шт;
- засоби РЕБ/РЕР ― 3 шт.
Нагадаємо, раніше розвідники показали, як нищать окупантів на Запоріжжі.