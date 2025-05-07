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07 травня 2025, 06:10

Працює ГУР: розвідники показали, як нищать окупантів на фронті

07 травня 2025, 06:10
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скріншот із відео
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Бійці підрозділів активних дій ГУР МО України продовжують нищити росіян на різних напрямках фронту. Захисники "ріжуть" логістику окупантів, "розбирають" ворожі укриття, ганяють загарбників кущами і знищують

Відео знищення російських загарбників оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

"Упродовж минулого тижня внаслідок успішних дій воїнів ГУР російська окупаційна армія втратила 114 загарбників: "двохсотими" ― 22, "трьохсотими" ― 92. Кількість уражених та зруйнованих інженерно-фортифікаційних споруд російських окупантів ― понад дві сотні", ― йдеться в повідомленні.

Також серед знищеного та пошкодженого ворожі техніка й озброєння:

  • автомобільний транспорт ― 36 шт;
  • бойові броньовані машини ― 2 шт;
  • міномети ― 6 шт;
  • артилерійські системи ― 26 шт;
  • БпЛА (розвідувальні та ударні) ― 11 шт;
  • антени зв’язку БпЛА ― 5 шт;
  • системи зв’язку ― 12 шт;
  • засоби ППО ― 1 шт;
  • засоби РЕБ/РЕР ― 3 шт.

Нагадаємо, раніше розвідники показали, як нищать окупантів на Запоріжжі.

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