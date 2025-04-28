фото: ЦНС

В тимчасово окупованому Криму росіяни посилюють тотальний контроль над цивільними

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

"На тимчасово окупованому півострові запускають "систему інтелектуального відеоспостереження", яку передадуть під контроль силовиків. Під приводом "безпеки" росіяни посилюють тотальний контроль над цивільними", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що система збиратиме відео, аналізуватиме його і передаватиме спецслужбам ворога.

"Крим дедалі більше стає концентраційним табором під відкритим небом", – наголосили в ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму дітей тестують на ненависть до України. Насамперед йдеться про дітей українців та кримських татар.