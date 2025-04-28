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Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації, ексрадник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає RegioNews.

"Причини загибелі тварин невідомі: передумов на кшталт епідемій не зафіксовано. Проте, як вже щорічно за умови окупації весняно-літній сезон приносить масову загибель тварин та птахів. Все це безумовні наслідки екоциду та винищення флора та фауни Приазов'я", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська окупаційна влада конфісковує тисячі квартир у власників житла в окупованому Маріуполі, що втекли з міста після початку повномасштабного вторгнення.