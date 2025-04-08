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08 квітня 2025, 05:11

У Криму фіксують масову загибель дельфінів через дії росіян, – ЦНС

08 квітня 2025, 05:11
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фото: ЦНС
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У тимчасово окупованому Криму зафіксована масова загибель дельфінів, спричинена російською військовою присутністю

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

Основними причинами екологічної трагедії є:

  • витік нафтопродуктів із військових кораблів РФ;
  • вплив надпотужних акустичних сигналів під час навчань та використання військової техніки;
  • пастки та сітки, встановлені в морі незаконно.

Зазначається, що такі умови дезорієнтують дельфінів, позбавляють їх можливості нормально орієнтуватися, спілкуватися й полювати, в результаті чого тварини гинуть і масово викидаються на берег.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України розпочалась нова хвиля рейдів для мобілізації місцевих жителів.

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