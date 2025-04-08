У Криму фіксують масову загибель дельфінів через дії росіян, – ЦНС
У тимчасово окупованому Криму зафіксована масова загибель дельфінів, спричинена російською військовою присутністю
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.
Основними причинами екологічної трагедії є:
- витік нафтопродуктів із військових кораблів РФ;
- вплив надпотужних акустичних сигналів під час навчань та використання військової техніки;
- пастки та сітки, встановлені в морі незаконно.
Зазначається, що такі умови дезорієнтують дельфінів, позбавляють їх можливості нормально орієнтуватися, спілкуватися й полювати, в результаті чого тварини гинуть і масово викидаються на берег.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України розпочалась нова хвиля рейдів для мобілізації місцевих жителів.
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