фото: ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

Основними причинами екологічної трагедії є:

витік нафтопродуктів із військових кораблів РФ;

вплив надпотужних акустичних сигналів під час навчань та використання військової техніки;

пастки та сітки, встановлені в морі незаконно.

Зазначається, що такі умови дезорієнтують дельфінів, позбавляють їх можливості нормально орієнтуватися, спілкуватися й полювати, в результаті чого тварини гинуть і масово викидаються на берег.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України розпочалась нова хвиля рейдів для мобілізації місцевих жителів.