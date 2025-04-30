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30 апреля 2025, 02:05

В Крыму на женщину напала стая бездомных собак: пострадавшая в реанимации

30 апреля 2025, 02:05
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фото: ЦНС
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Во временно оккупированной Евпатории, что на западном побережье Крыма, женщина попала в реанимацию после нападения стаи бездомных собак

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

Отмечается, что подобные случаи происходят по всей временно оккупированной территории из-за полного пренебрежения безопасностью и гуманностью со стороны самопровозглашенной власти. Так, сотни собак остались без хозяев из-за боев, депортаций, смерти владельцев или бегства.

"Проблема бездомных животных на ВОТ Украины набирает апогея. Вместо приютов и стерилизации - жестокость и бесхозяйственность", - говорится в сообщении.

Напомним, в Крыму зафиксирована массовая гибель дельфинов, вызванная российским военным присутствием.

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