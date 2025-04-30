В Крыму на женщину напала стая бездомных собак: пострадавшая в реанимации
Во временно оккупированной Евпатории, что на западном побережье Крыма, женщина попала в реанимацию после нападения стаи бездомных собак
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.
Отмечается, что подобные случаи происходят по всей временно оккупированной территории из-за полного пренебрежения безопасностью и гуманностью со стороны самопровозглашенной власти. Так, сотни собак остались без хозяев из-за боев, депортаций, смерти владельцев или бегства.
"Проблема бездомных животных на ВОТ Украины набирает апогея. Вместо приютов и стерилизации - жестокость и бесхозяйственность", - говорится в сообщении.
Напомним, в Крыму зафиксирована массовая гибель дельфинов, вызванная российским военным присутствием.
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