У ВМС повідомили, чи є загроза ударів крилатими ракетами "Калібр" з моря
Сьогодні вранці, 4 квітня, у Чорному та Азовському морях не зафіксовані російські кораблі, що здатні нести крилаті ракети "Калібр"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України.
Станом на 06:00 відомо, що:
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у Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
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в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
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у Середземному морі перебувають чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – шість суден, з них чотири судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – шість суден, з них два судна продовжили рух з протоки Босфор.
Нагадаємо, українські розвідники знищили в Криму російські десантні катери та ЗРК "ТОР-М2".
Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Криму росіяни відновлюють стару базу підводних човнів у Балаклавській бухті.
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