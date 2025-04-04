Знищені РСЗВ та БМП: бійці "Феніксу" показали удари по ворожих цілях на Луганщині
Оператори БпЛА "Фенікс" продемонстрували роботу в районі Серебрянського лісництва
Відповідне відео оприлюднили в ОСУВ "Хортиця", передає RegioNews.
Під час бойової роботи у Луганській області оператори ударних БпЛА РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" знищили:
- БМ-21 "Град";
- 120-мм міномет;
- розбірний наплавний міст;
- дві бойові машини піхоти;
- 19 ворожих військових вантажівок;
- склад паливно-мастильних матеріалів;
- склад БК.
Також були ліквідовані п'ять російських окупантів й ще п'ятеро – поранені.
"Завдяки операторам ударних БпЛА РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" зупиняються ворожі штурми окупантів, знищується чимало штурмовиків, одиниць ворожої техніки й озброєння", – йдеться у дописі ОСУВ "Хортиця".
Нагадаємо, раніше українські розвідники знищили в Криму російські десантні катери та ЗРК "ТОР-М2".
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