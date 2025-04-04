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04 квітня 2025, 07:23

До експлуатації в ЗСУ допустили український дрон-камікадзе "Амага-10", – Міноборони

04 квітня 2025, 07:23
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фото: Міноборони
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Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ безпілотні авіаційні комплекси українського виробництва "Амага-10"

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, інформує RegioNews.

Дрони комплексу мають високу швидкість та маневреність. Ці "пташки" несуть бойове навантаження, достатнє для ураження бронетехніки із додатковим захистом. Вони можуть працювати в ручному або напівавтоматичному режимах керування.

Дрони комплексу мають підвищену стійкість до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Опційно дрони можуть комплектуватись пристроями для виконання широкого спектра завдань.

Розробники зазначають, що назву комплексу дали на честь історичного персонажа – сарматської цариці-воїна Амаги.

Нагадаємо, протягом першого кварталу 2025 року до експлуатації у Силах оборони допустили понад 350 нових зразків озброєння і військової техніки, 87% з яких – вітчизняного виробництва.

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