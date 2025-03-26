У Чорному морі помітили російський корабель із крилатими ракетами "Калібр"
Станом на ранок 26 березня російська окупаційна армія тримає в акваторії Чорного моря один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до чотирьох ракет
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Також відомо, що станом на 06:00:
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в Азовському морі кораблі РФ відсутні;
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у Середземному морі військові фіксують чотири кораблі РФ, із них три є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.
Нагадаємо, очільник Міноборони Рустем Умєров розповів, про що домовилися США, Україна та РФ у Ріяді 25 березня. Зокрема, зазначалось, що всі сторони домовились забезпечити безпечну навігацію (судноплавство), припинити використання сили, та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.
Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Криму росіяни відновлюють стару базу підводних човнів у Балаклавській бухті.