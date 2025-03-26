В Черном море заметили российский корабль с крылатыми ракетами "Калибр"

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По состоянию на утро 26 марта российская оккупационная армия держит в акватории Черного моря один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп - до четырех ракет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Также известно, что по состоянию на 06:00:

в Азовском море корабли РФ отсутствуют;

в Средиземном море военные фиксируют четыре корабля РФ, из них три являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.

Напомним, глава Минобороны Рустем Умеров рассказал, о чем договорились США, Украина и РФ в Рияде 25 марта. В частности, отмечалось, что все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму россияне восстанавливают старую базу подлодок в Балаклавской бухте.