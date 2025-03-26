Задає новий стандарт ведення війни: Федоров показав секретний український дрон "Катран"

скріншот із відео

Українські розробники створили універсального дрона, який оснащений торпедами, мініганом, кулеметом і ПЗРК

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає RegioNews.

Секретний безпілотний комплекс долає відстані більш ніж 1 000 кілометрів, виконує ударні та розвідувальні операції. Дрон багатофункціональний — ефективно знищує морські, наземні та повітряні цілі.

"Катран" — високотехнологічна розробка від української військової компанії Military Armored Company HUB. Інформація про місії з цим дроном засекречена, але він став справжнім геймченджером на морі", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для "Катрана" не потрібен окремий РЕБ, оскільки він має вбудовану систему для автоматичного розпізнавання загроз та відстрілу пасток.

"Це супертехнологія, яка задає новий стандарт ведення війни", — додав Михайло Федоров.

Нагадаємо, нову українську ракету "Трембіта" вперше показали на форумі оборонних інновацій у Києві.