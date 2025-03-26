13:05  25 березня
У КМІС розповіли, як українці сприймають ідею 30-денного перемир'я
12:48  25 березня
"Кріт" у ЗСУ: військовослужбовцю повідомили про підозру в держзраді
11:29  25 березня
Парламент зняв із порядку денного законопроєкт про розширення повноважень Нацгвардії
UA | RU
UA | RU
26 березня 2025, 00:30

Задає новий стандарт ведення війни: Федоров показав секретний український дрон "Катран"

26 березня 2025, 00:30
Читайте также на русском языке
скріншот із відео
Читайте также
на русском языке

Українські розробники створили універсального дрона, який оснащений торпедами, мініганом, кулеметом і ПЗРК

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає RegioNews.

Секретний безпілотний комплекс долає відстані більш ніж 1 000 кілометрів, виконує ударні та розвідувальні операції. Дрон багатофункціональний — ефективно знищує морські, наземні та повітряні цілі.

"Катран" — високотехнологічна розробка від української військової компанії Military Armored Company HUB. Інформація про місії з цим дроном засекречена, але він став справжнім геймченджером на морі", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для "Катрана" не потрібен окремий РЕБ, оскільки він має вбудовану систему для автоматичного розпізнавання загроз та відстрілу пасток.

"Це супертехнологія, яка задає новий стандарт ведення війни", — додав Михайло Федоров.

Нагадаємо, нову українську ракету "Трембіта" вперше показали на форумі оборонних інновацій у Києві.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Михайло Федоров дрон БПЛА море розробка війна технології
На Луганщині Сили оборони знищили піхоту та техніку росіян
25 березня 2025, 19:00
Бійці ЗСУ за добу ліквідували майже 1200 російських окупантів
25 березня 2025, 08:51
У 2025 році ЗСУ знищили понад 700 російських танків і 1600 ББМ, — Сирський
25 березня 2025, 06:40
Всі новини »
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
В Україні накрили мережу з виробництва підроблених сигарет відомих брендів: вилучили товару на 38 млн грн
26 березня 2025, 01:18
Готувалися до штурму: прикордонники спалили російську бронетехніку в Серебрянському лісі
26 березня 2025, 01:00
"Мустанг" від Bon Jovi: в Україну намагались ввезти авто під виглядом гуманітарки
26 березня 2025, 00:54
Росіяни масовано атакували Кривий Ріг "шахедами": є руйнування
26 березня 2025, 00:35
Чи подорожчає світло в квітні: що кажуть в Міненерго
26 березня 2025, 00:20
Жителя Київщини засудили до довічного за вбивство 10-річної дівчинки
26 березня 2025, 00:05
Старі методи "виховання": на Волині чоловік заплатить доньці крупну суму, бо побив її ременем
25 березня 2025, 23:05
У Львові затримали агентів РФ, які готували теракт
25 березня 2025, 22:55
На Київщині засудили водія за ДТП, в якому загинула 2-річна дитина
25 березня 2025, 22:44
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Православна церква України
Віктор Шлінчак
Всі блоги »