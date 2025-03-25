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Про це Володимир Зеленський розповів у своєму зверненні до народу, передає RegioNews.

За словами президента України, те, як Росія буде себе вести найближчими днями, покаже багато чого, якщо не все. Він додав, що якщо знову будуть повітряні тривоги, військова активність у Чорному морі - потрібно вживати нові заходи проти Москви.

"Дипломатія повинна працювати. Ми з українського боку робимо все для цього. Я хочу подякувати всім, хто нам допомагає. Дякую Америці за те, що команди наші працюють конструктивно й результативно. Результат потрібен від Росії. Ми їм не віримо. Реально світ Росії не вірить. І вони повинні довести, що вони готові закінчити війну й готові не брехати світу, не брехати Трампу, не брехати Америці", - зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що Москва завжди бреше. За його словами, є чіткі заяви, які опублікував Білий Дім, і РФ намагається маніпулювати.

"Є абсолютно чіткі заяви, опубліковані Білим домом. Кожен може побачити, що там зазначено. І є те, про що знову бреше Кремль. Нібито тиша в Чорному морі залежить від санкцій, нібито датою початку тиші щодо енергетики є 18 березня. Москва завжди бреше, і це залежить від світу, і від усіх, кому реально потрібен мир — чи дозволять знову Росії брехати", - каже президент України.

Нагадаємо, раніше очільник Міноборони Рустем Умєров розповідав, про що домовилися США, Україна та РФ у Ріяді. Зокрема, зазначалось, що всі сторони домовились забезпечити безпечну навігацію (судноплавство), припинити використання сили, та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.