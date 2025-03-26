Сили безпілотних систем показали, як уразили північнокорейську САУ "Коксан"
На Донецькому напрямку воїни СБС уразили рідкісну північнокорейську самохідну артилерійську установку М1978 "Коксан"
Про це передає RegioNews із посиланням на Сили безпілотних систем Збройних Сил України.
За даними військових, з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили понад 25 тисяч артсистем окупантів. Через нестачу ствольної артилерії армія РФ усе частіше застосовує "Коксани", отримані від Північної Кореї.
"Оператори 413-го батальйону "Рейд" СБС виявили й уразили ворожу САУ М-1978 "Коксан" на Донецькому напрямку. За останній місяць це вже п’ята така установка, виведена з ладу підрозділами Сил безпілотних систем", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що САУ М1978 "Коксан" оснащена 170-мм гарматою з дальністю стрільби до 60 км, що робить її однією з найбільш далекобійних ствольних артилерійських систем, які використовує РФ.
Нагадаємо, раніше на одному з напрямків фронту підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вперше виявили та знищили рідкісну розробку КНДР – самохідну артилерійську установку М1978 "Коксан".
Нещодавно на Курщині Сили оборони уразили ще три північнокорейські САУ "Коксан".