Сили безпілотних систем показали, як уразили північнокорейську САУ "Коксан"

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Про це передає RegioNews із посиланням на Сили безпілотних систем Збройних Сил України.

За даними військових, з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили понад 25 тисяч артсистем окупантів. Через нестачу ствольної артилерії армія РФ усе частіше застосовує "Коксани", отримані від Північної Кореї.

"Оператори 413-го батальйону "Рейд" СБС виявили й уразили ворожу САУ М-1978 "Коксан" на Донецькому напрямку. За останній місяць це вже п’ята така установка, виведена з ладу підрозділами Сил безпілотних систем", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що САУ М1978 "Коксан" оснащена 170-мм гарматою з дальністю стрільби до 60 км, що робить її однією з найбільш далекобійних ствольних артилерійських систем, які використовує РФ.

Нагадаємо, раніше на одному з напрямків фронту підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вперше виявили та знищили рідкісну розробку КНДР – самохідну артилерійську установку М1978 "Коксан".

Нещодавно на Курщині Сили оборони уразили ще три північнокорейські САУ "Коксан".