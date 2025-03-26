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26 березня 2025, 06:40

Сили безпілотних систем показали, як уразили північнокорейську САУ "Коксан"

26 березня 2025, 06:40
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На Донецькому напрямку воїни СБС уразили рідкісну північнокорейську самохідну артилерійську установку М1978 "Коксан"

Про це передає RegioNews із посиланням на Сили безпілотних систем Збройних Сил України.

За даними військових, з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили понад 25 тисяч артсистем окупантів. Через нестачу ствольної артилерії армія РФ усе частіше застосовує "Коксани", отримані від Північної Кореї.

"Оператори 413-го батальйону "Рейд" СБС виявили й уразили ворожу САУ М-1978 "Коксан" на Донецькому напрямку. За останній місяць це вже п’ята така установка, виведена з ладу підрозділами Сил безпілотних систем", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що САУ М1978 "Коксан" оснащена 170-мм гарматою з дальністю стрільби до 60 км, що робить її однією з найбільш далекобійних ствольних артилерійських систем, які використовує РФ.

Нагадаємо, раніше на одному з напрямків фронту підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вперше виявили та знищили рідкісну розробку КНДР – самохідну артилерійську установку М1978 "Коксан".

Нещодавно на Курщині Сили оборони уразили ще три північнокорейські САУ "Коксан".

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війна окупанти Донецька область артилерія втрати росіян Сили безпілотних систем САУ Коксан
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