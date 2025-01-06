Росія змінила тактику зберігання палива на окупованих територіях, — партизани

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Партизани в окупованому Криму фіксують збільшення кількості цивільних паливозаправників, які працюють на інтереси окупаційної армії.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал "АТЕШ".

Як наголошується у повідомленні, таким чином командування російської армії намагається вберегти свою логістику, яка сильно постраждала внаслідок успішних ударів Сил оборони України.

У партизанському русі звернули увагу, що цю тактику почали впроваджувати відразу після заяви міністра оборони РФ Білоусова, що на зміну військовим базам у РФ має прийти ешелонована мережа складів.

"Таким чином окупанти наражають на небезпеку громадянське населення і порушують Женевську конвенцію", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, раніше партизани провели розвідку підприємства з ремонту кораблів РФ у Криму. Йдеться про 91-й судноремонтний завод Чорноморського флоту