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05 січня 2025, 08:00

У Чорному морі дрони Magura V5 уразили три російські гелікоптери: в ГУР розповіли деталі

05 січня 2025, 08:00
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фото: ГУР
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Минулого вівторка, 31 грудня, воїни спецпідрозділу ГУР МО України “Group 13” вперше в історії уразили повітряні ворожі цілі за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням. Два гелікоптери Мі-8 РФ знищили та ще один пошкодили

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

Під час бою у Чорному морі, в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму, морські дрони Magura V5 застосували ракети Р-73 "SeeDragon”.

"31 грудня 2024 року спецпризначенці підрозділу "Group 13” за допомогою оснащених ракетами морських дронів "Magura V5” знищили два російські гелікоптери Мі-8. Ще один російський вертоліт зазнав вогневого ураження та підбитим зміг приземлитись", – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, екіпажі вказаних ворожих бортів також ліквідовані.

Нагадаємо, 2 січня ЗСУ вдарили по командному пункту російської армії в селищі Мар’їне Курської області.

РФ війна Крим дрон спецоперація вертоліт БПЛА втрати росіян Чорне море ГУР Magura
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