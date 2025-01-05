У Чорному морі дрони Magura V5 уразили три російські гелікоптери: в ГУР розповіли деталі
Минулого вівторка, 31 грудня, воїни спецпідрозділу ГУР МО України “Group 13” вперше в історії уразили повітряні ворожі цілі за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням. Два гелікоптери Мі-8 РФ знищили та ще один пошкодили
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
Під час бою у Чорному морі, в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму, морські дрони Magura V5 застосували ракети Р-73 "SeeDragon”.
"31 грудня 2024 року спецпризначенці підрозділу "Group 13” за допомогою оснащених ракетами морських дронів "Magura V5” знищили два російські гелікоптери Мі-8. Ще один російський вертоліт зазнав вогневого ураження та підбитим зміг приземлитись", – йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, екіпажі вказаних ворожих бортів також ліквідовані.
Нагадаємо, 2 січня ЗСУ вдарили по командному пункту російської армії в селищі Мар’їне Курської області.