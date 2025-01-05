Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати ворога: інформація на 5 січня
Протягом минулої доби, 4 січня, Сили оборони України знищили 1 730 російських загарбників, 25 артсистем і більше двох десятків бойових броньованих машин. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення становить понад 796 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 05.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 796 490 (+1 730) осіб,
- танків ‒ 9 686 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 119 (+26) од,
- артилерійських систем– 21 603 (+25) од,
- РСЗВ – 1 257 од,
- засоби ППО ‒ 1 032 од,
- літаків – 369 од,
- гелікоптерів – 331 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21 447 (+91) од,
- крилаті ракети ‒ 3 006 од,
- кораблі / катери ‒ 28 од,
- підводні човни ‒ 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32 940 (+97) од,
- спеціальної техніки ‒ 3 677 (+2) од.
Нагадаємо, воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13” вперше в історії уразили повітряні ворожі цілі за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням. Два гелікоптери Мі-8 РФ знищили та ще один пошкодили в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму.
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