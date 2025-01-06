Россия изменила тактику хранения топлива на оккупированных территориях, — партизаны

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Партизаны в оккупированном Крыму фиксируют увеличение количества гражданских топливозаправщиков, работающих на интересы оккупационной армии.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "АТЕШ".

Как отмечается в сообщении, таким образом командование российской армии пытается уберечь свою логистику, сильно пострадавшую в результате успешных ударов Сил обороны Украины.

В партизанском движении обратили внимание, что эту тактику начали внедрять сразу после заявления министра обороны РФ Белоусова, что на смену военным базам в РФ должна прийти эшелонированная сеть складов.

"Таким образом оккупанты подвергают опасности гражданское население и нарушают Женевскую конвенцию", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее партизаны провели разведку предприятия по ремонту кораблей РФ в Крыму. Речь идет о 91-м судоремонтном заводе Черноморского флота.