В Маріуполі сталася смертельна ДТП за участю російського військового авто
В окупованому Маріуполі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю російського військового джипа
Про це повідомив ексрадник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає RegioNews.
"Військовий джип Шторм V протаранив легковий автомобіль", - зазначив він.
За інформацією Андрющенка, водій - цивільний, загинув на місці.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на техніці окупантів у Маріуполі помітили нове маркування.
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