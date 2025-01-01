Росія тримає в Чорному морі один носій "Калібрів": чи є загроза удару
У перший день 2025 року російська окупаційна армія тримає в акваторії Чорного моря ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Наразі цей борт не споряджений ракетами
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Також відомо, що станом на 06:00 1 січня:
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в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
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у Середземному морі військові фіксують вісім ворожих кораблів, з них три є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 26 ракет.
Нагадаємо, партизани провели розвідку підприємства з ремонту кораблів РФ у Криму. Йдеться про 91-й судноремонтний завод Чорноморського флоту.
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