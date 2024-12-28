Прикордонники завдали нищівних ударів по позиціях росіян біля Вовчанська
На Харківщині воїни бригади "Гарт" дронами-камікадзе та скидами з БпЛА завдали уражень по місцях зосередження ворожої піхоти на Вовчанському напрямку
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Під удар повітряних снайперів підрозділу Falcon ("Сокіл") потрапили вогневі позиції, бліндажі окупантів. Також під час атаки було знищено систему зв’язку противника", ― йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, воїни прикордонної бригади наступу "Форпост" вдарили по військах РФ під Вовчанськом.
Раніше воєнні розвідники показали, як полюють на окупантів на Харківщині та Півдні України.
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