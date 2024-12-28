ЗСУ знищили склад зберігання, обслуговування та ремонту "шахедів" в Орловській області

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У четвер, 26 грудня, Повітряні сили Збройних сил України разом з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по захищеному об’єкту ворога в Орловській області РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що ця бойова операція суттєво знизила потенціал РФ із проведення повітряних нальотів ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі України.

"Унаслідок вогневого ураження знищено склад зберігання, обслуговування та ремонту дронів-камікадзе "Shahed”, який складався з низки бетонних захищених споруд. Робота з виявлення та ураження цілей на території агресора триватиме й надалі", ― заявили в Генштабі.

Нагадаємо, напередодні Повітряні сили Збройних сил України завдали удару по заводу в місті Каменськ-Шахтинський, який виробляє паливо для російських балістичних ракет.