Россия держит в Черном море один носитель "Калибров": есть ли угроза удара
В первый день 2025 года российская оккупационная армия держит в акватории Черного моря вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". В настоящее время борт не снаряжен ракетами
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
Также известно, что по состоянию на 06:00 1 января:
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в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
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в Средиземном море военные фиксируют восемь вражеских кораблей, из них три являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 26 ракет.
Напомним, партизаны провели разведку предприятия по ремонту кораблей РФ в Крыму. Речь идет о 91-м судоремонтном заводе Черноморского флота.
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