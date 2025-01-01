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01 января 2025, 08:25

Россия держит в Черном море один носитель "Калибров": есть ли угроза удара

01 января 2025, 08:25
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иллюстративное фото: Силы обороны Юга Украины
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В первый день 2025 года российская оккупационная армия держит в акватории Черного моря вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". В настоящее время борт не снаряжен ракетами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Также известно, что по состоянию на 06:00 1 января:

  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

  • в Средиземном море военные фиксируют восемь вражеских кораблей, из них три являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 26 ракет.

Напомним, партизаны провели разведку предприятия по ремонту кораблей РФ в Крыму. Речь идет о 91-м судоремонтном заводе Черноморского флота.

РФ корабли Крым ВМС Украины Черное море ракетоносители Калибр
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