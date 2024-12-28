Під Куп’янськом бригада "Помста" уразила танки, укриття та піхоту окупантів

фото: ДПСУ

На Харківщині бійці бригади гвардії наступу "Помста" знищили бронетехніку та укриття російських окупантів. Ворог зазнав втрат на Куп’янському напрямку

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Протягом тижня оператори ударних дронів прикордонної комендатури розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комлексів "Фенікс" знищили російський танк Т-72, ще один панцерник — пошкодили.

"Також дрони Фенікса вразили дві одиниці ворожого автотранспорту, броньовик, дві БМП, три генератори, склад боєкомплекту, три пункти управління БпЛА та низку ворожих укриттів і піхоти противника", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, воєнні розвідники показали, як полюють на росіян на Харківщині та Півдні.

Також повідомлялося, що воїни прикордонної бригади наступу "Форпост" вдарили по окупантах під Вовчанськом.