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28 грудня 2024, 07:25

Росіяни тримають у Чорному морі носій крилатих ракет

28 грудня 2024, 07:25
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ілюстративне фото: росЗМІ
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Сьогодні, 28 грудня, російська окупаційна армія тримає в акваторії Чорного моря ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Самих ракет на борту наразі немає

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Також відомо, що станом на 06:00:

  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

  • у Середземному морі військові фіксують вісім ворожих кораблів, з них три є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 26 ракет.

Нагадаємо, у Криму партизани злили координати складу пального російських окупантів.

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