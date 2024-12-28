Росіяни тримають у Чорному морі носій крилатих ракет
Сьогодні, 28 грудня, російська окупаційна армія тримає в акваторії Чорного моря ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Самих ракет на борту наразі немає
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Також відомо, що станом на 06:00:
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в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
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у Середземному морі військові фіксують вісім ворожих кораблів, з них три є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 26 ракет.
Нагадаємо, у Криму партизани злили координати складу пального російських окупантів.
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