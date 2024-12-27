фото: ГУР

Сили оборони ліквідували трьох офіцерів російської армії у Запорізькій області. ЗСУ вдарили з HIMARS по ворожому штабу

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, передає RegioNews.

Співробітники ГУР здобули інформацію щодо запланованої зустрічі за участю офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази окупаційних сил РФ, які беруть участь у злочинній війні проти України у Запорізькій області.

"Після перевірки та підтвердження даних воєнні розвідники розробили план операції, до якої силами й засобами долучились ОУВ "Таврія", СБС і тактична група "Тайфун" СБУ", – зазначили в ГУР.

Одразу після початку польової наради окупантів по скупченню російських офіцерів та їхніх транспортних засобів завдали високоточного удару з HIMARS, а після прибуття групи евакуації загарбників атакували українські ударні дрони.

Внаслідок операції ліквідовані троє офіцерів керівного складу армії РФ:

капітан Нагорний Дмитро Олегович, командир 1 батальйону 135-го мотострілецького полку ЗС РФ;

капітан Крохмальов Григорій Олександрович, заступник начальника штабу з розвідки, начальник розвідки 135-го мотострілецького полку ЗС РФ;

капітан Фомін Юрій Вікторович, командир зенітної батареї 4-ї гвардійської військової бази ЗС РФ.

Також знищені пʼять одиниць автомобільної техніки росіян.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили російський ЗРК "Тор-М2" вартістю 25 млн доларів.