Партизани у Криму злили координати складу пального російських окупантів

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Партизани виявили склад пального, який використовується у воєнних цілях

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "АТЕШ".

Під час розвідки в районі Каменоломні, що в Сакському районі, агенти руху, серед яких є як місцеві мешканці, так і російські військовослужбовці, виявили великий склад пального, що використовується для забезпечення військової техніки РФ.

Координати об'єкта (45.244016337, 33.400615787) партизани одразу передали ЗСУ.

Повідомляється, що на складі зберігаються не лише цистерни з пальним, а й військова техніка.

Зазначається, що для зменшення наслідків можливого удару окупанти вдаються до примітивних заходів: натягують маскувальні сітки та накладають ящики з піском поверх цистерн, намагаючись запобігти масштабним пожежам.

Ця тактика, за словами партизанів, не є новою.Її окупанти використовують на багатьох військових об’єктах півострова.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на адміністративному кордоні Херсонської області та тимчасово підконтрольного російським окупантам Криму загарбники облаштували фортифікаційні споруди.