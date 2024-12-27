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27 грудня 2024, 15:02

На затонулому судні Ursa Major було обладнання для "Калібрів" – ВМС України

27 грудня 2024, 15:02
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Судно Ursa Major. Ілюстративне фото
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Російське торгівельне судно Ursa Major, яке 23 грудня затонуло в Середземному морі, перевозило обладнання, зокрема, для завантаження ракет "Калібр".

Про це 26 грудня заявив речник Військово-морських сил (ВМС) України Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону, який транслював канал "Ми – Україна".

Плетенчук зазначив, що цей корабель був свого роду ветераном військових перевезень.

"Він був задіяний під час роботи так званого сирійського експресу, тобто він постійно доставляв усе необхідне для існування військової бази в Тартусі", – розповів речник ВМС.

Він додав, що Ursa Major міг перевозити різноманітні вантажі будь-якого типу. Дехто з експертів називав це судно транспортним флагманом російської оборонної логістики.

Щодо самого обладнання, яке було на борту, речник ВМС зауважив, що воно "доволі коштовне, складне, звісно, іноземного виробництва, росіяни такого не роблять".

"І нагадую, до речі, вони (росіяни – ред.) пів року не могли через відсутність подібного обладнання завантажувати "Калібри" в Новоросійську, наприклад. Щоб розуміти, наскільки це обладнання є важливим", – підкреслив Плетенчук.

Нагадаємо, у берегів Португалії зламався російський вантажний корабель, який перевозив з Сирії озброєння та техніку армії Російської Федерації.

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