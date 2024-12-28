Россияне держат в Черном море носитель крылатых ракет
Сегодня, 28 декабря, российская оккупационная армия держит в акватории Черного моря вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". Самих ракет на борту нет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
Также известно, что по состоянию на 06:00:
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в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
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в Средиземном море военные фиксируют восемь вражеских кораблей, из них три являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 26 ракет.
Напомним, в Крыму партизаны слили координаты горючего склада российских оккупантов.
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