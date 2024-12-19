На Херсонщині російський дрон атакував магазин у Нововоронцовці: постраждали 6 цивільних
Сьогодні вранці, 19 грудня, російські окупанти завдали удару безпілотником по селищу Нововоронцовка Бериславського району. Внаслідок удару постраждали щонайменше шестеро місцевих жителів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
Через ворожу атаку пошкоджена будівля місцевого магазину та три автомобілі, що були припарковані поблизу. Попередньо, постраждалі перебували на вулиці в момент вибуху.
Серед постраждалих:
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58-річна жінка – отримала вибухову травму, контузію та уламкове поранення гомілки. Її стан оцінюють як середньої тяжкості.
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44-річна жінка – зазнала важких травм: вибухової та відкритої черепно-мозкової травми, забою головного мозку, множинних уламкових поранень голови. Постраждала перебуває в комі.
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71-річна жінка – дістала уламкове поранення грудної клітини.
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65-річний чоловік – зазнав вибухової травми та уламкового поранення ока.
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58-річна жінка – отримала уламкові поранення обох гомілок, вибухову травму та контузію.
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51-річний чоловік – звернувся до лікарні пізніше. У нього діагностували вибухову травму, контузію та струс головного мозку.
Наразі всі потерпілі перебувають під наглядом лікарів, їм надають медичну допомогу.
Нагадаємо, минулої доби російські війська атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, двоє цивільних дістали поранення.