Партизани показали, як росіяни будують фортифікації в окупованому Криму

фото: АТЕШ

На адміністративному кордоні Херсонської області та тимчасово підконтрольного російським окупантам Криму загарбники облаштували фортифікаційні споруди

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram-канал "АТЕШ".

Зазначається, що представники підпілля провели детальну розвідку фортифікацій та укріплень поблизу окупованого Красноперекопська.

"Від міста вздовж каналу, буквально за кожні 15 метрів, рашисти розмістили величезну кількість бліндажів, спостережних пунктів і запаслися дровами в очікуванні прориву ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Партизани додали, що детальна мапа з позначеними місцями розміщення особового складу, техніки, озброєнь та кожного зміцнення противника вже була передана українським захисникам.

Також було оприлюднено фото укріплень російських загарбників, облаштованих біля Красноперекопська.

Нагадаємо, раніше агенти партизанського руху виявили місце дислокації російських військових у Чорноморському районі окупованого Криму.