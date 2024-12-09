Вибух авто в центрі Донецька: загинув екскерівник Оленівської в'язниці

фото: російські ЗМІ

Авто, яке вибухнуло в центрі Донецька, сьогодні, 9 грудня, належало начальнику Оленівської колонії "ДНР" Сергію Євсюкову. За даними російських медіа, сам Євсюков внаслідок підриву загинув

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Mash".

Також відомо, що постраждала дружина Євсюков - їй відірвало ногу. Жінку госпіталізували у важкому стані.

Зазначається, що під днищем Toyota Land Cruiser Євсюкова було закладено пластид - близько 100 грамів у тротиловому еквіваленті.

Зазначимо, у липні 2022 року у Оленівській колонії був здійснений теракт, внаслідок якого загинули десятки полонених українських військових, зокрема представники батальйону "Азов".

Нагадаємо, вранці 9 грудня у центрі окупованого Донецька вибухнув автомобіль.