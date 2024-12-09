06:36  09 грудня
Як відключатимуть світло 9 грудня: інформація про графіки від Укренерго
10:48  09 грудня
У Києві затримали банду, яка грабувала квартири пенсіонерів під виглядом газовиків
12:34  09 грудня
Двох підлітків на Рівненщині, які вилізли на залізничний вагон, вдарило струмом
UA | RU
UA | RU
09 грудня 2024, 10:19

Вибух авто в центрі Донецька: загинув екскерівник Оленівської в'язниці

09 грудня 2024, 10:19
Читайте также на русском языке
фото: російські ЗМІ
Читайте также
на русском языке

Авто, яке вибухнуло в центрі Донецька, сьогодні, 9 грудня, належало начальнику Оленівської колонії "ДНР" Сергію Євсюкову. За даними російських медіа, сам Євсюков внаслідок підриву загинув

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Mash".

Також відомо, що постраждала дружина Євсюков - їй відірвало ногу. Жінку госпіталізували у важкому стані.

Зазначається, що під днищем Toyota Land Cruiser Євсюкова було закладено пластид - близько 100 грамів у тротиловому еквіваленті.

Зазначимо, у липні 2022 року у Оленівській колонії був здійснений теракт, внаслідок якого загинули десятки полонених українських військових, зокрема представники батальйону "Азов".

Нагадаємо, вранці 9 грудня у центрі окупованого Донецька вибухнув автомобіль.

окупація вибух Донецьк автомобілі
В центрі окупованого Донецька вибухнув автомобіль
09 грудня 2024, 09:03
Партизани "засвітили" приховане місце дислокації росіян в окупованому Криму
09 грудня 2024, 08:04
Школярів в окупації заохочують писати доноси, — Центр нацспротиву
09 грудня 2024, 04:33
Всі новини »
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
Окупанти вкотре атакували Херсон та передмістя: є загиблий і поранені
09 грудня 2024, 13:27
На Запоріжжі російський дрон атакував автомобіль волонтерів
09 грудня 2024, 13:08
Збитки на 11 млн грн: на Сумщині судитимуть посадовців лісгоспу
09 грудня 2024, 12:56
У Миколаєві під час ремонтних робіт травмувався працівник аварійної бригади
09 грудня 2024, 12:42
Двох підлітків на Рівненщині, які вилізли на залізничний вагон, вдарило струмом
09 грудня 2024, 12:34
Росіяни обстріляли центр Херсона: поранена жінка
09 грудня 2024, 12:29
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
09 грудня 2024, 12:25
У Харкові затримали коригувальника, який хотів навести російські удари по військових об’єктах
09 грудня 2024, 12:10
На Сумщині прикордонники приземлили ворожий безпілотник
09 грудня 2024, 11:57
На Хмельниччині водій легковика на смерть збив подружжя
09 грудня 2024, 11:41
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
Всі публікації »
Ігор Семиволос
Артем Карякін "Східний"
Вадим Денисенко
Всі блоги »