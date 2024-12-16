Партизаны показали, как россияне строят фортификации в оккупированном Крыму

фото: АТЕШ

На административной границе Херсонской области и временно подконтрольного российским оккупантам Крыма захватчики обустроили фортификационные сооружения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "АТЕШ".

Представители подполья провели детальную разведку фортификаций и укреплений вблизи оккупированного Красноперекопска.

"От города вдоль канала, буквально в каждые 15 метров, рашисты разместили огромное количество блиндажей, наблюдательных пунктов и запаслись дровами в ожидании прорыва ВСУ", - говорится в сообщении.

Партизаны добавили, что подробная карта с обозначенными местами размещения личного состава, техники, вооружений и каждого укрепления противника уже была передана украинским защитникам.

Также были обнародованы фото укреплений российских захватчиков, обустроенных у Красноперекопска.

Напомним, ранее агенты партизанского движения обнаружили место дислокации российских военных в Черноморском районе оккупированного Крыма.