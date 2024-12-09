Партизаны "засветили" скрытое место дислокации россиян в оккупированном Крыму

фото: АТЕШ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "АТЕШ".

Во время разведки Черноморского района агенты движения зафиксировали скрытое место дислокации российских военных и техники в н. п. Марьино. Оккупанты разместили свою технику и личный состав на одном из баз отдыха. На стоянке выявлены бронированные УРАЛы, квадроциклы и мотоциклы, используемые оккупантами.

Координаты базы российских оккупантов: 45.3449349486, 32.70919012

"Оккупанты хорошо знают, что располагать войска на гражданских объектах является преступлением, но продолжают пренебрегать законами и обычаями войны, а также подвергают мирное население на опасность", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее украинские партизаны разведали базу российских военных на мысе "Фиолент" в оккупированном Крыму. Там, в частности, расположены системы ПВО оккупантов.